Il WSJ intervista Ancelotti | “Con l’Everton ho un progetto a lungo termine | è una novità per me”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’esperienza ale il modo di interpretare il proprio lavoro di allenatore. Sono gli aspetti portanti dell’concessa da Carloal Wall Street Journal, di cui riportiamo qualche estratto.ricorda che ha sempre lavorato in squadre che gli hanno chiesto immediatamente di vincere. Scrive il prestigioso quotidiano che “gli obiettivi delsono più modesti di quelli cuiè abituato, e i suoi proprietari sono più pazienti”. Quandoè arrivato a dicembre 2019, il club era in una situazione di emergenza: era al 16esimo posto. L’unico obiettivo era evitare la retrocessione. Poco più di un anno dopo,è settimo con due partite da recuperare. E sabato ha pareggiato 3-3 in casa del Manchester ...