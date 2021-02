I governi non li porta la cicogna (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La favola del salvatore della patria chiamato con una telefonata d’emergenza siamo ancora in grado di respingerla al mittente. La “soluzione Draghi” era nei retropensieri di tutto l’arco dei poteri politici, economici e istituzionali italiani. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La favola del salvatore della patria chiamato con una telefonata d’emergenza siamo ancora in grado di respingerla al mittente. La “soluzione Draghi” era nei retropensieri di tutto l’arco dei poteri politici, economici e istituzionali italiani. Leggi

marattin : Non esistono governi tecnici e governi politici. Esistono governi che fanno una buona politica, e governi che fanno una cattiva politica. - TNannicini : Affidiamo a #Draghi 3 priorità: recovery, vaccini, scuola. Non è il fallimento della politica, ma di chi ha smarrit… - matteosalvinimi : ...evocata da Grillo, no ad azzeramento di Quota 100. Gli italiani chiedono coraggio e serietà: non vedo ipotesi st… - JPCK72 : RT @NoEvilHero: I governi di tutto il mondo non vogliono l'Apocalisse, la cercano! - rolandopatarca : DUNQUE GRILLO VUOLE UN NUOVO MINISTERO DELL'AMBIENTE DOVREBBE CHIEDERLO AL SUO AMICO COSTA, MINISTRO DELL'AMBIENTE… -

Ultime Notizie dalla rete : governi non 'Contro i nonsense sull'Italia', la crociata Twitter di un economista austriaco

...fiscale' o che certi governi hanno perseguito la liberalizzazione del mercato del lavoro 'dal prontuario liberale di mercato e non è stata una bacchetta magica (..) 'Non dovrei dire che vari governi ...

I governi non li porta la cicogna

Siamo un popolo infantilizzato da un quarto di secolo di cattiva politica e di pessima televisione, ma non al punto da credere che i governi ce li porti la cicogna. E dunque la favola bella del salvatore della patria chiamato dal Quirinale con una telefonata d'emergenza a commissariare la maionese ...

La Russa: «FdI rispetta il premier incaricato è contro i governi non benedetti dal voto» La Gazzetta del Mezzogiorno Perché politica e cts non fermano il Festival anche se esplodono i contagi?

La domanda è: che cos'ha il Festival di Sanremo che non hanno gli altri eventi, rimandati oppure cancellati? O i ristoratori, i baristi, i gestori dei musei e dei teatri, i titolari di palestre e pisc ...

I giovani di Fridays for future chiedono a Draghi un “whatever it takes” per il clima

In questi giorni sta svolgendo le consultazioni per la formazione di un nuovo governo. Da quello che i media hanno riportato, pare che la crisi climatica ...

...fiscale' o che certihanno perseguito la liberalizzazione del mercato del lavoro 'dal prontuario liberale di mercato eè stata una bacchetta magica (..) 'dovrei dire che vari...Siamo un popolo infantilizzato da un quarto di secolo di cattiva politica e di pessima televisione, maal punto da credere che ice li porti la cicogna. E dunque la favola bella del salvatore della patria chiamato dal Quirinale con una telefonata d'emergenza a commissariare la maionese ...La domanda è: che cos'ha il Festival di Sanremo che non hanno gli altri eventi, rimandati oppure cancellati? O i ristoratori, i baristi, i gestori dei musei e dei teatri, i titolari di palestre e pisc ...In questi giorni sta svolgendo le consultazioni per la formazione di un nuovo governo. Da quello che i media hanno riportato, pare che la crisi climatica ...