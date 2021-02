Governo Draghi: giovedì il voto sulla piattaforma Rousseau, la domanda agli iscritti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sbloccata l’impasse sul Governo Draghi, il merito sarebbe riconducibile ad una telefonata che sarebbe avvenuta tra Beppe Grillo e il premier incaricato Mario Draghi. Pare anche che sia stato formato il ministero della Transizione ecologica; intanto Vito Crimi ha annunciato che giovedì 12 febbraio si terrà la votazione tanto attesa sulla piattaforma Rousseau. Governo Draghi: al via il voto su Rousseau Il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha annunciato che giovedì 12 febbraio dalle 10 alle 18 si terranno le votazioni degli iscritti sulla piattaforma Rousseau. La domanda è stata ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sbloccata l’impasse sul, il merito sarebbe riconducibile ad una telefonata che sarebbe avvenuta tra Beppe Grillo e il premier incaricato Mario. Pare anche che sia stato formato il ministero della Transizione ecologica; intanto Vito Crimi ha annunciato che12 febbraio si terrà la votazione tanto attesa: al via ilsuIl capo politico del MoVimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha annunciato che12 febbraio dalle 10 alle 18 si terranno le votazioni degli. Laè stata ...

