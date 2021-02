sportli26181512 : Giuntoli assicura: 'Il #Napoli è tutto con Gattuso': Il direttore sportivo alla vigilia del ritorno della semifinal… -

"Proprietà, societa e squadra: siamo tutti con l'allenatore " . A parlare alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta è Cristiano, direttore sportivo di un Napoli che si stringe attorno a Gennaro Gattuso messo in difficoltà dalla continua emergenza e da alcuni recenti screzi con il presidente De Laurentiis. "Crediamo in ...... fondamentale per i milioni che la qualificazione. De Laurentiis e Ringhio hanno ... Il ventunenne macedone, preso due anni fa dal direttore sportivo, ha fatto tutto da solo, prendendo ...Il direttore sportivo alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta: "Proprietà, società e squadra sono con il tecnico" ...Il Napoli poteva acquistare Sokratis Papastathopoulos, ma ha preferito non affondare il colpo per il difensore greco che ha lasciato l'Arsenal.