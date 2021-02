Droga, sequestrate 1,3 tonnellate di cocaina nel porto di Gioia Tauro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) commenta guardia - di - finanza - di - fiumicino I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e i funzionari antifrode dell'Ufficio Adm di Gioia Tauro , in meno di una settimana, hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) commenta guardia - di - finanza - di - fiumicino I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e i funzionari antifrode dell'Ufficio Adm di, in meno di una settimana, hanno ...

_Carabinieri_ : Fiumicino (RM): sequestrate dai #Carabinieri 5.650 pasticche di metamfetamina “yaba”, chiamata la “droga della pazz… - fisco24_info : Sequestrate 1,3 tonnellate di cocaina in porto Gioia Tauro: Avrebbe fruttato sul mercato della droga circa 260 mili… - AnsaCalabria : Sequestrate 1,3 tonnellate di cocaina in porto Gioia Tauro. Avrebbe fruttato sul mercato della droga circa 260 mili… - AnsaCalabria : Sequestrate 1,3 tonnellate di cocaina in porto Gioia Tauro. Avrebbe fruttato sul mercato della droga circa 260 mili… - AnsaCalabria : Sequestrate 1,3 tonnellate di cocaina in porto Gioia Tauro. Avrebbe fruttato sul mercato della droga circa 260 mili… -