Domenica In, quando andrà in onda da Sanremo: storia e curiosità sulla nascita (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Domenica In è il programma condotto da Maria Venier a partire dal 2018 e per la quinta volta nella storia della sua carriera. Come accade (quasi) ogni anni dal 1984 e come è stato anche recentemente annunciato dal vicedirettore di Rai Uno Claudio Fasulo, durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2021, Domenica In, Domenica 7 marzo 2021, andrà in onda in diretta dal teatro Ariston. A causa del Covid-19 e dalle regole da adottare fuori e dentro da Sanremo 2021, si credeva non fosse possibile continuare la storia quasi trentennale di questa diretta post festival direttamente dal palco dell'Ariston. E, invece, ecco che lo show Domenicale della conduttrice veneta sarà l'unico programma del daytime della tv ...

