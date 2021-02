Andrea Agnelli e Antonio Conte, insulti e gestacci tra dopo Juventus-Inter (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Scontro non solo in campo ieri sera durante Juventus-Inter, la semifinale di Coppa Italia. Protagonisti il presidente della Juventus, Andrea Agnelli e l’allenatore dell’Inter Antonio Conte. Il mister nerazzurro, alla fine del primo tempo, ha mostrato il dito medio alla panchina della Vecchia Signora, ricevendo a fine partita diversi insulti da parte del presidente Agnelli. Sembra inoltre che lo scontro tra i due sia continuato anche dopo, nei pressi degli spogliatoi, coinvolgendo alcuni giocatori. Conte si è lamentato perché sarebbe stato insultato per tutto il primo tempo dalla panchina della Juventus. E non a caso, verso la fine del primo tempo, si sarebbe lamentato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Scontro non solo in campo ieri sera durante, la semifinale di Coppa Italia. Protagonisti il presidente dellae l’allenatore dell’. Il mister nerazzurro, alla fine del primo tempo, ha mostrato il dito medio alla panchina della Vecchia Signora, ricevendo a fine partita diversida parte del presidente. Sembra inoltre che lo scontro tra i due sia continuato anche, nei pressi degli spogliatoi, coinvolgendo alcuni giocatori.si è lamentato perché sarebbe stato insultato per tutto il primo tempo dalla panchina della. E non a caso, verso la fine del primo tempo, si sarebbe lamentato ...

