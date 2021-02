Alvino: «De Laurentiis stasera a Bergamo per stare vicino a Gattuso e alla squadra» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) De Laurentiis stasera a Bergamo per la semifinale di Coppa Italia. Lo ha annunciato su Twitter Carlo Alvino. +++ADL a Bergamo. Il Presidente del Napoli ancora una volta è vicino a Gattuso e alla squadra. Il numero uno del club sarà stasera al Gewiss Stadium per la semifinale di Coppa Italia+++ +++ADL a Bergamo. Il Presidente del Napoli ancora una volta è vicino a Gattuso e alla squadra. Il numero uno del club sarà stasera al Gewiss Stadium per la semifinale di Coppa Italia+++ — Carlo Alvino (@CarloAlvino) February 10, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Deper la semifinale di Coppa Italia. Lo ha annunciato su Twitter Carlo. +++ADL a. Il Presidente del Napoli ancora una volta è. Il numero uno del club saràal Gewiss Stadium per la semifinale di Coppa Italia+++ +++ADL a. Il Presidente del Napoli ancora una volta è. Il numero uno del club saràal Gewiss Stadium per la semifinale di Coppa Italia+++ — Carlo(@Carlo) February 10, 2021 L'articolo ilNapolista.

