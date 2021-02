Uomini e Donne, colpo di scena di Riccardo:” Sono innamorato di lei” (Di martedì 9 febbraio 2021) colpo di scena davvero inaspettato al Trono Over. Riccardo Guarnieri ex storico di Ida Platano, è tornato nel programma di Maria De Filippi per cercare l’amore dopo la fine della sua storia passata e, pare proprio ci sia riuscito ma… Trono Over: Riccardo si dichiara ma lei non è pronta Riccardo Guarnieri è uno dei cavalieri più amati dal pubblico del celebre dating show di Canale 5. Il bel Riccardo ha vissuto una storia passionale e tormentata con Ida Platano, che ha conosciuto proprio ad Uomini e Donne. I due, però dopo una breve convivenza hanno deciso di lasciarsi perché le discussioni tra loro erano diventate troppo frequenti. Dopo la rottura, Ida Platano si è rifugiata nell’affetto della sua famiglia per ritrovare la serenità di ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 febbraio 2021)didavvero inaspettato al Trono Over.Guarnieri ex storico di Ida Platano, è tornato nel programma di Maria De Filippi per cercare l’amore dopo la fine della sua storia passata e, pare proprio ci sia riuscito ma… Trono Over:si dichiara ma lei non è prontaGuarnieri è uno dei cavalieri più amati dal pubblico del celebre dating show di Canale 5. Il belha vissuto una storia passionale e tormentata con Ida Platano, che ha conosciuto proprio ad. I due, però dopo una breve convivenza hanno deciso di lasciarsi perché le discussioni tra loro erano diventate troppo frequenti. Dopo la rottura, Ida Platano si è rifugiata nell’affetto della sua famiglia per ritrovare la serenità di ...

