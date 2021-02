Traffico Roma del 09-02-2021 ore 07:30 (Di martedì 9 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto Traffico in coda sul grande raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna con difficoltà per il Traffico che arriva dalla diramazione di Roma Sud Fili poi tra Casilina e l’uscita della 24 in carreggiata esterna rallentamenti sul percorso Urbano dell’a24 tra Tor Cervara e via Fiorentini verso la tangenziale incidente invece sulla via Aurelia all’altezza di Alibrandi con cuori a partire da via Aurelia Antica in direzione del centro incidente con code anche sulla Pontina tra Torre de’ Cenci e via di Decima Castel piano verso Terracina ed è chiusa la corsia di sorpasso code anche in carreggiata opposta per i curiosi si sono file sul viadotto della Magliana per la riduzione di carreggiata tra via del pattinaggio e via della Magliana verso ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascoltoin coda sul grande raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna con difficoltà per ilche arriva dalla diramazione diSud Fili poi tra Casilina e l’uscita della 24 in carreggiata esterna rallentamenti sul percorso Urbano dell’a24 tra Tor Cervara e via Fiorentini verso la tangenziale incidente invece sulla via Aurelia all’altezza di Alibrandi con cuori a partire da via Aurelia Antica in direzione del centro incidente con code anche sulla Pontina tra Torre de’ Cenci e via di Decima Castel piano verso Terracina ed è chiusa la corsia di sorpasso code anche in carreggiata opposta per i curiosi si sono file sul viadotto della Magliana per la riduzione di carreggiata tra via del pattinaggio e via della Magliana verso ...

