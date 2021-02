Serie A | diritti tv triennio 2021-24 | Dazn è in vantaggio su Sky | ecco le cifre

Leggi su sportface

(Di martedì 9 febbraio 2021)sorpassa Sky quando la corsa per itelevisivi è giuntà ormai al traguardo. Giovedì prossimo a Palazzo Parigi (Milano) si terrà il voto che deciderà la questione deitv del prossimo-2024 del campionato diA. E in, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe. Piùsa l’offerta economica proposta da OTT che in questa fase potrebbe essere supportata da una Telco, nello specifico Tim. Tutti i big club come Juventus, Inter e Milan, ma anche Napoli, Roma, Fiorentina, Atalanta e Lazio, sarebbero favorevoli all’offerta presentata dasia per leche per la fruizione. I numeri raccontano di un mercato digitale sempre più ...