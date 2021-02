Sanremo, Amadeus: «Ibrahimovic è da scoprire». E Zlatan: «Facciamo un altro record» (Di martedì 9 febbraio 2021) Amadeus ha parlato di Ibrahimovic in riferimento alla sua partecipazione al prossimo Sanremo elogiandone la grande personalità Presentando il prossimo festival di Sanremo, Amadeus ha speso bellissime parole per il centravanti svedese, ospite fisso della kermesse musicale: LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 «Ibrahimovic è un grandissimo campione, da interista faccio i miei complimenti al Milan. Ibra mi ha regalato la sua maglia, ho un fratello milanista che la vorrebbe ma ovviamente non gliela darò. Cosa farà lo svedese? Ibrahimovic è un personaggio da scoprire, è il numero uno in tante cose. Lo scoprirete». LA REPLICA DI Zlatan – Immediatamente dopo è arrivata anche la replica di Zlatan: ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021)ha parlato diin riferimento alla sua partecipazione al prossimoelogiandone la grande personalità Presentando il prossimo festival diha speso bellissime parole per il centravanti svedese, ospite fisso della kermesse musicale: LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 «è un grandissimo campione, da interista faccio i miei complimenti al Milan. Ibra mi ha regalato la sua maglia, ho un fratello milanista che la vorrebbe ma ovviamente non gliela darò. Cosa farà lo svedese?è un personaggio da, è il numero uno in tante cose. Lote». LA REPLICA DI– Immediatamente dopo è arrivata anche la replica di: ...

