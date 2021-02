Roma, i ‘furbetti’ che derubano le auto in sosta: due arresti in tre giorni (Di martedì 9 febbraio 2021) Sempre più ‘furbetti‘, di questo periodo, provano a derubare le auto parcheggiate rompendone vetri o sportelli. Fortunatamente gli agenti della Polizia di Stato riescono sempre a intercettare e a fermare i malviventi. Gli ultimi due avvenimenti risalgono proprio a ieri e ad un paio di giorni fa. Quello di ieri è avvenuto in via Prenestina, all’angolo con via G. Battista Valente. Attorno alle 23:30, gli agenti della Sezione Volanti stavano procedendo con il controllo del territorio quando hanno notato un uomo decisamente furtivo. Aveva infatti una torcia in mano e stava come cercando qualcosa all’interno di un’automobile. Scattato subito il controllo, l’uomo identificato come M.A., è stato trovato in possesso di torcia e cacciavite mentre il deflettore sinistro dell’auto si presentava interamente infranto. Quando poi i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Sempre più ‘furbetti‘, di questo periodo, provano a derubare leparcheggiate rompendone vetri o sportelli. Fortunatamente gli agenti della Polizia di Stato riescono sempre a intercettare e a fermare i malviventi. Gli ultimi due avvenimenti risalgono proprio a ieri e ad un paio difa. Quello di ieri è avvenuto in via Prenestina, all’angolo con via G. Battista Valente. Attorno alle 23:30, gli agenti della Sezione Volanti stavano procedendo con il controllo del territorio quando hanno notato un uomo decisamente furtivo. Aveva infatti una torcia in mano e stava come cercando qualcosa all’interno di un’mobile. Scattato subito il controllo, l’uomo identificato come M.A., è stato trovato in possesso di torcia e cacciavite mentre il deflettore sinistro dell’si presentava interamente infranto. Quando poi i ...

