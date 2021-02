Riforma fiscale, batosta per partite Iva: a rischio il Regime Forfettario (Di martedì 9 febbraio 2021) Riforma fiscale in arrivo! Sarà batosta per le partite IVA individuali e i professionisti: a rischio il Regime Forfettario. Durante l’audizione presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e la VI Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, l’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) presenta la propria analisi. Molte sono le proposte messe sul tavolo dall’ufficio, tra queste, il sito Fisco e tasse riporta: “la riorganizzazione delle aliquote IRPEF, la revisione del catasto, lo sfoltimento dei bonus fiscali e una maggiore efficacia delle politiche di contrasto all’evasione“. Insomma, mentre famiglie e imprese stringono la cinghia per sopravvivere e arrivare alla fine del mese, per loro il grande problema e il problema primario, resta la ... Leggi su ilparagone (Di martedì 9 febbraio 2021)in arrivo! Saràper leIVA individuali e i professionisti: ail. Durante l’audizione presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e la VI Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, l’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) presenta la propria analisi. Molte sono le proposte messe sul tavolo dall’ufficio, tra queste, il sito Fisco e tasse riporta: “la riorganizzazione delle aliquote IRPEF, la revisione del catasto, lo sfoltimento dei bonus fiscali e una maggiore efficacia delle politiche di contrasto all’evasione“. Insomma, mentre famiglie e imprese stringono la cinghia per sopravvivere e arrivare alla fine del mese, per loro il grande problema e il problema primario, resta la ...

Radio1Rai : 'Finché c'è lo stato di emergenza va tenuto il blocco dei licenziamenti. Gli ammortizzatori sociali devono essere u… - nzingaretti : Presenteremo obiettivi più che condizioni. Tra questi: un governo collocato in Europa, una riforma fiscale per una… - matteosalvinimi : ...taglio delle tasse e Flat Tax al 15% per famiglie e imprese, apertura immediata di tutti i cantieri fermi, piano… - RosaValletta1 : RT @ESComunicazione: A @Montecitorio secondo e ultimo giorno di consultazioni per la formazione di un nuovo #esecutivo ?? - morbinatilongo : La situazione politica italiana è una perenne corsa contro il tempo. Se il Professor Draghi riuscirà a formare un n… -