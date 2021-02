Muore di Covid pochi giorni dopo la moglie: addio ad Agostino Guida (Di martedì 9 febbraio 2021) Lutto nel Rione Sanità per la morte di Agostino Guida . L'uomo, come per la moglie, deceduta circa nove giorni fa, è stato portato via dal Coronavirus. La notizia della sua morte è stata diffusa nel ... Leggi su napolitoday (Di martedì 9 febbraio 2021) Lutto nel Rione Sanità per la morte di. L'uomo, come per la, deceduta circa novefa, è stato portato via dal Coronavirus. La notizia della sua morte è stata diffusa nel ...

