Inter, Cassano boccia Barella: “Non mi piace, meglio Pedri del Barcellona” (Di martedì 9 febbraio 2021) Apprezzato in maniera trasversale per le prestazioni offerte con le maglie di Inter e Nazionale, sembra esserci però qualcuno che non ritiene Nicolò Barella un centrocampista di alto livello. Si tratta di Antonio Cassano, che nel corso di una diretta ha bocciato senza mezze misure il mediano nerazzurro: “A me Barella non piace. Se io guardo giocare Pedri del Barcellona noto una grande differenza. Barella però in una grande squadra può e deve servire, perché non ci sono solo gli artisti: è uno che il suo lo fa sempre, copre in fase difensiva e garantisce diverse reti a stagione. Mi piacerebbe vedere al suo fianco un regista di grande qualità e una mezzala, Vidal mi sembra che sia ormai in fase calante”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Apprezzato in maniera trasversale per le prestazioni offerte con le maglie die Nazionale, sembra esserci però qualcuno che non ritiene Nicolòun centrocampista di alto livello. Si tratta di Antonio, che nel corso di una diretta hato senza mezze misure il mediano nerazzurro: “A menon. Se io guardo giocaredelnoto una grande differenza.però in una grande squadra può e deve servire, perché non ci sono solo gli artisti: è uno che il suo lo fa sempre, copre in fase difensiva e garantisce diverse reti a stagione. Mirebbe vedere al suo fianco un regista di grande qualità e una mezzala, Vidal mi sembra che sia ormai in fase calante”. SportFace.

