Il Napoli non ha mai giocato due finali consecutive di Coppa Italia. Sarebbe un record (Di martedì 9 febbraio 2021) Una vittoria di misura, ma anche un pareggio con gol: al Napoli basta un risultato minimo, che non sia una sconfitta, per accedere alla finale di Coppa Italia. Può accadere anche senza vincere né all’andata né al ritorno, giocando un calcio difensivo con un atteggiamento remissivo come si è visto contro l’Atalanta nel primo atto. La strategia di Gennaro Gattuso è stata chiara fin da quando le squadre sono scese in campo, col tecnico che ha optato per un’inedita difesa a tre per cercare di limitare il potenziale offensivo della formazione di Gasperini. Non c’è riuscito, viste le diverse occasioni create dai bergamaschi, ma con la fortuna e la bravura di Ospina, il Napoli è uscito illeso e ha evitato di subire un gol in casa, che era la missione principale. Così, gli azzurri si trovano ad una sola partita di distanza ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Una vittoria di misura, ma anche un pareggio con gol: albasta un risultato minimo, che non sia una sconfitta, per accedere alla finale di. Può accadere anche senza vincere né all’andata né al ritorno, giocando un calcio difensivo con un atteggiamento remissivo come si è visto contro l’Atalanta nel primo atto. La strategia di Gennaro Gattuso è stata chiara fin da quando le squadre sono scese in campo, col tecnico che ha optato per un’inedita difesa a tre per cercare di limitare il potenziale offensivo della formazione di Gasperini. Non c’è riuscito, viste le diverse occasioni create dai bergamaschi, ma con la fortuna e la bravura di Ospina, ilè uscito illeso e ha evitato di subire un gol in casa, che era la missione principale. Così, gli azzurri si trovano ad una sola partita di distanza ...

