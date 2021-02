Elisabetta Gregoraci | il regalo degli ex

(Di martedì 9 febbraio 2021)compie gli anni e dagli ex gieffini della casa riceve un magnificoin diretta e nello studio di Canale 5 Pochi giorni faGrergoraci ha compiuto gli anni. Dal suo profilo Instagram, non sono mancati i messaggi di affetto da parte dei suoi fan e nella puntata di ieri sera del L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : La frase infelice di Alfonso Signorini alla Gregoraci #gfvip - forjisooluv : nararra #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli 7 tommaso zorzi stefania dayane mello rosalind… - maccario_marta : RT @CangemiAnnarita: Si scrive Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini e si legge picco del 30% di share senza i Rodriguez ???? #tzvip #grego… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Briatore piomba nel dramma: "Uomini e Donne", quelle voci impensabili suI look dinon passano mai inosservati. Con il nude dress indossato alla 38esima puntata del GF Vip la showgirl si è superata. Sembra Sanremo per quanto se ne sia parlato, ma invece è il GF ...È diventato virale il video dell'insolita reazione di Eros Ramazzotti davanti ai paparazzi che lo pedinavano in pieno centro a Milano.9:34 Grande Fratello VIP - Lo scontro tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci play 2262 • di Mediaset 12:52 Grande Fratello Vip, lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi play 19650 • di Me ...