Dopo 70 anni di matrimonio la commossa fine | muoiono insieme di covid

(Di martedì 9 febbraio 2021) Accade in Inghilterra dove i dueaver contratto il coronavirus sono stati ricoverati e sono deceduti a pochissimo tempo di distanza. Una storia di quelle che fanno commuovere, di quelle speciali e vere: una coppia, entrambi di 91fino alla, fino all’ultimo respiro. La storia dall’Inghilterra, dove i duesettantadie aver superato di diecile cosiddetta “nozze di diamante” non sono riusciti a sopravvivere ad un nemico comune, un nemico infimo e silenzioso che da un anno a questa parte a portato via più di 2 milioni di vite: il. I coniugi Margaret e Derek Firth sono spirati al Trafford General Hospital nella Greater Manchester. LEGGI ANCHE >>> La strada ...

MarcoMoriniTW : Uscito nel 2015, #MadeInTheAm ha raggiunto ieri nel nostro paese la certificazione Dopppio Disco di Platino. Un alb… - marattin : Due anni fa era saldo il governo Lega-M5S. Ancora un anno fa, il Covid (quasi) non sapevamo che fosse, le “sardine”… - fattoquotidiano : Clochard di 59 anni trovato morto nel dehors di un bar a Torino: era rimasto senza casa dopo aver perso il lavoro - UrbimanoOrbi : @OttoemezzoTW @DomaniGiornale @StefanoFeltri @beppesevergnini @Corriere @KelleddaMurgia @La7tv 10 Febvraio: Tutto u… - bussolacarolaa : RT @Eli_Sly: Io vi vorrei ricordare che Tommaso Zorzi, (25 anni) Si mise in piedi, davanti a 15 sconosciuti e li chiamò FALSI, perché duran… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni

Il Secolo XIX

... il 59% si trova nella fascia compresa tra i 35 e i 54, mentre tra gli over 55 ottiene ben l'... subitola Lega di Matteo Salvini con l'81%, il 44% del M5S e chiude Fratelli d'Italia con un 33%...Mya Thet Thet Khaing, 19, studentessa nella capitale birmana Naypyidaw, si è accasciata tra le ...le decine di arresti di deputati e funzionari civili, anche la sede del partito di Suu Kyi, ...Laura Pausini mostra per la prima volta una foto della figlia Paola (sempre più uguale alla mamma) Elle. Il taglio capelli corto di Kristen Stewart è diventato un classico del c ...Laura Pausini mostra per la prima volta una foto della figlia Paola (sempre più uguale alla mamma) Elle. Il taglio capelli corto di Kristen Stewart è diventato un classico del c ...