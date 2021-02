DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni del 10 febbraio | Ayhan vuole partire con Osman | CeyCey distrutto

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nuovo appuntamento pomeridiano di– Le Ali delDopo i tre episodi e mezzo andati in onda nelle puntatona serale di martedì 9su Canale 5, come proseguirà il racconto di– Le Ali del? Domani pomeriggio il pubblico italiano assisterà alla messa in onda dell’episodio numero 121 prima parte. Leche arrivano direttamente dalla Turchia dicono che è giunto il momento dell’addio die questo farà crollare. Per questo motivo la sorella vorràcon lui facendo cadere nel baratro. Nel frattempo Huma e Mevkibe continueranno a litigare e Can troverà una soluzione. Infine il fotografo dirà ad Emre le reali condizioni di salute del loro ...

Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 9 febbraio 2021 in streaming | Video Mediaset - GuidaTVPlus : 09-02-2021 21:35 #Canale5 Daydreamer - Le ali del sogno - PrimaTv #Soapopera,sentimentale #Fiction #StaseraInTV - zazoomblog : Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi 9 febbraio - #Daydreamer… - marinel18181293 : RT @Mirellacaporal1: #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? - tiziana83857645 : RT @Mirellacaporal1: #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer Ali

Ledel sogno, anticipazioni oggi, 9 febbraio Grandi emozioni per i fans di- Ledel sogno in questo martedì. Oggi, 9 febbraio, con un doppio appuntamento, la soap opera ...Nella puntata di- Ledel sogno di oggi, martedì 9 febbraio 2021, ci sono stati numerosi colpi di scena. Ecco il video di Mediaset . Qui potete rivedere l'episodio numero 117, prima parte . Lo zio si ...Chi è Demet Ozdemir, vita privata e carriera: tutto sulla nota attrice di "DayDreamer" in onda questa sera su Canale 5 ...Per la prima volta Diletta Leotta conferma la storia d'amore con Can Yaman e pubblica una fotografia insieme che non lascia più dubbi ...