Calcio | Marotta | ' voci cessione Inter? Quando c' è compattezza grandi problemi diventano piccoli'

Torino, 9 feb. (Adnkronos) - "E' importante il rientro di Lukaku, ma tutto il gruppo sta facendo bene, al di là di chi gioca. Le voci sulla cessione del club? Non destabilizzano, questo è un gruppo molto coeso. C'è un lavoro certosino da parte di Conte e Oriali. E, Quando c'è compattezza, anche i grandi problemi diventano piccoli". Lo ha detto l'ad sport dell'Inter Beppe Marotta alla Rai a pochi minuti dall'inizio di Juve-Inter di Coppa Italia.

