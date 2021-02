Antonino Spinalbese prima intervista con Belen al quinto mese di gravidanza (Di martedì 9 febbraio 2021) Non ha mai parlato sui giornali, non lo abbiamo mai visto in tv. Antonino Spinalbese ha rispettato la nuova privacy di Belen. Non sono mancate però le dediche d’amore sui social e i due non si sono mai nascosti anzi. Fin da subito Belen ha mostrato ai milioni di follower che la seguono, questo amore travolgente. Un uomo così diverso ma così speciale. Belen ha subito dimostrato tutto l’amore che ha provato per Antonino, con parole importanti, con quei ti amo detti senza vergognarsi, nonostante il suo matrimonio con Stefano de Martino fosse finito da poco tempo. Belen è passionale e si è lasciata travolgere da questo amore puro, da un uomo che la rispetta e che le dà tutto l’amore del mondo. Oggi per la prima volta, mostrandosi insieme sulla cover della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 febbraio 2021) Non ha mai parlato sui giornali, non lo abbiamo mai visto in tv.ha rispettato la nuova privacy di. Non sono mancate però le dediche d’amore sui social e i due non si sono mai nascosti anzi. Fin da subitoha mostrato ai milioni di follower che la seguono, questo amore travolgente. Un uomo così diverso ma così speciale.ha subito dimostrato tutto l’amore che ha provato per, con parole importanti, con quei ti amo detti senza vergognarsi, nonostante il suo matrimonio con Stefano de Martino fosse finito da poco tempo.è passionale e si è lasciata travolgere da questo amore puro, da un uomo che la rispetta e che le dà tutto l’amore del mondo. Oggi per lavolta, mostrandosi insieme sulla cover della ...

