Agriturismi in crisi | Coldiretti chiede di azzerare la Tari

Tiburnoofficial : “Giù Tari per imprese agricole e agriturismi” Sacchetti: “In crisi intero comparto legato al turismo - EsterMaryLorido : Raccontando il territorio si ha anche la possibilità di conoscere persone genuine e ospitali come Anna e suo marito… -

Ultime Notizie dalla rete : Agriturismi crisi

FoggiaToday

... la riduzione della Tari per le imprese agricole e gli. Una richiesta che si basa sulle ... "Per superare la- spiega il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti - occorrono ...... la riduzione della Tari per le imprese agricole e gli. Una richiesta che si basa sulle ... "Per superare la- spiega il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti - occorrono ...La resistenza alla crisi degli agricoltori under 35: le storie di Marco, Veronica, Valentina e Martino che continuano a far crescere le proprie aziende Gli imprenditori agricoli under 35 resistono all ...Lo sfogo di Isvra (Istituto italiano per lo sviluppo rurale e l'agritusimo) che critica le performance e l'utilità dei portali di promozione turistica dedicati all'agriturismo: «Non ci naviga nessuno» ...