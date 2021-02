Websolute | aggiornamento sul piano di buy back

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha acquistato nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2021 e il 5 febbraio 2021, complessive n. 4.400 azioni proprie al prezzo medio di 1,2615 euro per un controvalore complessivo di 5.550,60 euro, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 22 maggio 2020. A seguito degli acquisti comunicati la società detiene complessivamente 105.600 azioni proprie, pari allo 1,11% del capitale sociale. Intanto sul listino milanese giornata incolore per la digital company italiana, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.

