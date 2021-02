Ultime Notizie Roma del 08-02-2021 ore 10:10 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo un primo giro di consultazioni più approfondite con spazi larghi per ascoltare progetti aspettative delle forze parlamentari Mario Draghi riparte con gli incontri a ritmi più serrati per spiegare qual è il suo piano di azione in vista della formazione del governo schema è sempre lo stesso si parte dalle componenti e si chiude ogni pomeriggio con il gruppo più numeroso un quarto d’ora mezz’ora hai secondi il MoVimento 5 Stelle riunito in serata I parlamentari non assemblea congiunta dei gruppi di camera e senato per fare il punto dopo il primo giro di consultazioni con il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi quello di Giuseppe contestata la voce più attesa dell’incontro conferma il suo sostegno del governatore e disegna il proprio futuro all’interno del ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021)dailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo un primo giro di consultazioni più approfondite con spazi larghi per ascoltare progetti aspettative delle forze parlamentari Mario Draghi riparte con gli incontri a ritmi più serrati per spiegare qual è il suo piano di azione in vista della formazione del governo schema è sempre lo stesso si parte dalle componenti e si chiude ogni pomeriggio con il gruppo più numeroso un quarto d’ora mezz’ora hai secondi il MoVimento 5 Stelle riunito in serata I parlamentari non assemblea congiunta dei gruppi di camera e senato per fare il punto dopo il primo giro di consultazioni con il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi quello di Giuseppe contestata la voce più attesa dell’incontro conferma il suo sostegno del governatore e disegna il proprio futuro all’interno del ...

