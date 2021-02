Timothée Chalamet è il figlio di Edward mani di forbice | trionfo al Super Bowl e sui social

Leggi su amica

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il2021, la mitica finale del campionato di football americano, ha avuto due vincitori. Sul campo Tom Brady. Nello show,star dello spot che ha sbancato i. Quello in cui interpreta Edgar, ildidi. Lo spot è della Cadillac: guardatelo e incantatevi qui sotto. Sul campo, i Buccaneers guidati da Tom Brady hanno vinto il2021, a Tampa, in Florida. Record per il marito di Gisele Bundchen: a 43 anni ha vinto per la settima volta. Ma il vero spettacolo è stato vederenegli artigli, nei capelli punk e nella tuta di pelle nera di Edgar. Il ...