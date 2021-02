Sud Africa, stop al vaccino Astrazeneca: efficacia del 10% sulla variante (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cresce la preoccupazione per l’efficacia del vaccino Astrazeneca: ad alzaare il livello d’allarme sono infatti i dati di uno studio preliminare effettuato in Sud Africa, dove imperversa una delle varianti di Coronavirus che si è rapidamente diffusa nel mondo. I dubbi, sinora tenuti a bada, sull’efficacia dei vaccini sin qui a disposizione sembrano trovare una prima conferma negativa: Oxford-Astrazeneca avrebbe un’efficacia molto bassa sulla variante sudAfricana. Astrazeneca, basse efficacia sulla variante sudAfricana La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, specie perchè il SudAfrica ha sospeso la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cresce la preoccupazione per l’del: ad alzaare il livello d’allarme sono infatti i dati di uno studio preliminare effettuato in Sud, dove imperversa una delle varianti di Coronavirus che si è rapidamente diffusa nel mondo. I dubbi, sinora tenuti a bada, sull’dei vaccini sin qui a disposizione sembrano trovare una prima conferma negativa: Oxford-avrebbe un’molto bassasudna., bassesudna La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, specie perchè il Sudha sospeso la ...

