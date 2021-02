Roberta Bruzzone attacca il Grande Fratello Vip: “Chiudete quel programma” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roberta Bruzzone, nota criminologa e psicologa forense, è intervenuta con Grande fermezza sui recenti episodi che hanno visto Alda D’Eusanio autrice di alcune frasi discutibili, politicamente scorrette e lesive dell’immagine altrui. In quest’ultima categoria rientra la frase di Alda D’Eusanio che accusa Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, di usare violenza domestica contro la cantante. Una frase che le è costata la squalifica del Grande Fratello Vip. Tale circostanza, però, pare essere una costante in questa edizione del Grande Fratello Vip che conta un non indifferente numero di squalifiche: da Fausto Leali a Denis Dosio da Stefano Bettarini ad Alda D’Eusanio. Roberta Bruzzone, a FQ Magazine, ha criticato duramente il ... Leggi su trendit (Di lunedì 8 febbraio 2021), nota criminologa e psicologa forense, è intervenuta confermezza sui recenti episodi che hanno visto Alda D’Eusanio autrice di alcune frasi discutibili, politicamente scorrette e lesive dell’immagine altrui. In quest’ultima categoria rientra la frase di Alda D’Eusanio che accusa Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, di usare violenza domestica contro la cantante. Una frase che le è costata la squalifica delVip. Tale circostanza, però, pare essere una costante in questa edizione delVip che conta un non indifferente numero di squalifiche: da Fausto Leali a Denis Dosio da Stefano Bettarini ad Alda D’Eusanio., a FQ Magazine, ha criticato duramente il ...

