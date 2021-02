Recensione ThinkPad X1 Fold | il notebook del futuro con lo schermo pieghevole

Leggi su wired

(Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è poco da dire, gli oggetti con gli schermi che si piegano come ilX1suscitano una irrefrenabile curiosità. Certo, l’effetto novità è forse il motivo principale, ma ce n’è anche un altro altrettanto importante: questi dispositivi sono pratici e funzionali. È bastato prendere questo prodotto di Lenovo e piegare in due il display da 13,3 pollici per rendersi conto che non si tratta di una innovazione fine a se stessa. L’idea di avere per le mani un computer, in tutto e per tutto, che una volta piegato ha le stesse dimensioni di un’agenda da tavolo è oggettivamente esaltante, ma anche utile. Isono infatti spesso pesanti, ingombranti, e non proprio comodi da trasportare. Ilsi infila nello zainetto in un baleno ed entra perfino nelle borse delle signore. Le misure ...