Prostituta accoltellata in strada | caccia all' assassino

Cristina Bassi L'uomo l'ha colpita cinque volte in pieno giorno: si indaga nel mondo dello sfruttamento Gli inquirenti chiedono la collaborazione di chiunque abbia visto l'assassino, che ha accoltellato la vittima per strada e in pieno giorno. A morire sotto i numerosi colpi è stata una donna di 47 anni nata in Albania. Si chiamava Luljeta Heshta e faceva la Prostituta lì dove è stata uccisa. Il delitto ieri nel primo pomeriggio sulla provinciale 40, tra San Giuliano Milanese e Melegnano. Questo tratto di strada, nella frazione di Pedriano, è il territorio delle bande dell'Est Europa che sfruttano la prostituzione ed è quindi abitualmente frequentata dalle donne sfruttate. La vittima, regolare in Italia e con piccoli precedenti, lavorava nella zona da tempo. Ieri poco dopo le 13 diverse persone che ...

Lui l'ha inseguita e accoltellata tre volte alla gamba sinistra e due alla schiena. 'Venite, un uomo vestito di scuro sta aggredendo una prostituta' hanno detto i passanti ai carabinieri. Purtroppo ...

Una donna di 47 anni è stata accoltellata questo pomeriggio su una strada provinciale di San Giuliano Milanese nell'hinterland milanese. La donna, una prostituta, non ce l'ha fatta ed è morta dopo essere stata trasportata in ...

Domenica invece, una donna di 32 anni, Piera Napoli, è stata uccisa dal marito reo-confesso Una donna uccisa a Faenza e una a Palermo. Oltre alla 47enne uccisa sulla provinciale, nelle ultime 24 ore s ...

