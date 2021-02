Mps: non allo studio emissione bond subordinato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Monte dei Paschi di Siena non ha "allo studio l'emissione di alcuna obbligazione subordinata". Lo precisa la banca in una nota su richiesta della Consob in merito ad indiscrezioni apparse nei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Monte dei Paschi di Siena non ha "l'di alcuna obbligazione subordinata". Lo precisa la banca in una nota su richiesta della Consob in merito ad indiscrezioni apparse nei ...

... nonché all'interesse di alcuni fondi internazionali ad avere accesso alla data room predisposta dalla banca, il Monte dei Paschi di Siena ha precisato che non è allo studio l'emissione di alcuna ...

MILANO, 08 FEB Il Monte dei Paschi di Siena non ha "allo studio l'emissione di alcuna obbligazione subordinata". Lo precisa la banca in una nota su richiesta della Consob in merito ad indiscrezioni apparse nei giorni scorsi sugli organi di ...

(ANSA) – MILANO, 08 FEB – Il Monte dei Paschi di Siena non ha “allo studio l’emissione di alcuna obbligazione subordinata”. Lo precisa la banca in una nota su richiesta della Consob in merito ad indis ...

Banca Monte dei Paschi di Siena non ha allo studio l'emissione di obbligazioni subordinate e, per quanto concerne l'interesse di fondi internazionali ad avere accesso alla data room, a oggi lo ha rich ...

