Milano, 47enne uccisa per strada a coltellate: fermato il convivente (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella mattinata di domenica 7 febbraio una donna di 47 anni è deceduta, dopo essere stata ripetutamente presa a coltellate da un uomo per strada. In queste ore, le indagini hanno portato al fermo del convivente della donna, un uomo di 43 anni al suo fianco da 20 anni. fermato il convivente della vittima Nella notte fra domenica 7 e lunedì 8 febbraio, il convivente della donna (suo connazionale) è stato fermato per l'ipotesi di omicidio volontario premeditato e aggravato. Quando è stato trovato dai militari, si trovava nella sua casa a Milano, zona Corvetto, ubriaco e con addosso gli abitati indicati dai testimoni. L'uomo non ha, al momento, ammesso i fatti e ha raccontato di aver trascorso tutto il giorno a Milano, al bar.

Donna accoltellata ed uccisa in strada: svolta nel caso

Svolta nel femminicidio consumatosi ieri a Pedriano di San Giuliano Milanese (Milano). I carabinieri hanno fermato un uomo di nazionalità albanese ritenuto il presunto assassino della 47enne ...

Nella mattinata di domenica 7 febbraio una donna di 47 anni è deceduta, dopo essere stata ripetutamente presa a coltellate da un uomo per strada. In queste ore, le indagini hanno ...

