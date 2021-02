Lupin su Netflix incontrerà Sherlock Holmes? Tra i piani futuri c’è un crossover (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo esser diventato un successo internazionale, Lupin su Netflix tornerà in estate con la seconda parte di stagione. Altri cinque episodi inediti che spiegheranno cos’è successo dopo quell’incredibile cliffhanger e se il protagonista Assane Diop, interpretato da Omar Sy, riuscirà a farla franca anche stavolta. Ma secondo il co-creatore della serie George Kay potrebbe esserci qualcosa di ancora più eccitante per i fan, ossia un crossover tra Lupin e Sherlock Holmes. Nei libri originali di Maurice Leblanc, il detective più famoso di sempre è presentato come un personaggio secondario. Tuttavia, all’epoca ci fu un problema di copyright. Lo scrittore Arthur Conan Doyle, autore dei celebri libri sull’investigatore, si lamentò perché la figura di Sherlock ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo esser diventato un successo internazionale,sutornerà in estate con la seconda parte di stagione. Altri cinque episodi inediti che spiegheranno cos’è successo dopo quell’incredibile cliffhanger e se il protagonista Assane Diop, interpretato da Omar Sy, riuscirà a farla franca anche stavolta. Ma secondo il co-creatore della serie George Kay potrebbe esserci qualcosa di ancora più eccitante per i fan, ossia untra. Nei libri originali di Maurice Leblanc, il detective più famoso di sempre è presentato come un personaggio secondario. Tuttavia, all’epoca ci fu un problema di copyright. Lo scrittore Arthur Conan Doyle, autore dei celebri libri sull’investigatore, si lamentò perché la figura di...

