Lega, Molinari: “Salvini ministro nel governo Draghi? Sarebbe scelta logica” (Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui Matteo Salvini non era affatto un fan di Mario Draghi, anzi. Di lui, il leader della Lega diceva: “Conto che gli italiani in Europa facciano gli interessi dell’Italia come fanno tutti gli altri Paesi, aiutino e consiglino e non critichino e basta”. Un’epoca fa? Macché, parliamo soltanto del 2018, quando l’ex ministro degli Interni non era stato ancora colpito da improvvisa folgorazione per Bruxelles e, anzi, definiva l’Europa “un covo di serpi e di sciacalli”, senza escludere la possibilità di un’Italia fuori dall’Ue. Oggi, le cose non stanno più così. Salvini nel frattempo è passato dal no a Draghi al forse, fino all’assolutamente sì. Candidandosi addirittura a un ruolo chiave nel nuovo esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce e ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui Matteonon era affatto un fan di Mario, anzi. Di lui, il leader delladiceva: “Conto che gli italiani in Europa facciano gli interessi dell’Italia come fanno tutti gli altri Paesi, aiutino e consiglino e non critichino e basta”. Un’epoca fa? Macché, parliamo soltanto del 2018, quando l’exdegli Interni non era stato ancora colpito da improvvisa folgorazione per Bruxelles e, anzi, definiva l’Europa “un covo di serpi e di sciacalli”, senza escludere la possibilità di un’Italia fuori dall’Ue. Oggi, le cose non stanno più così.nel frattempo è passato dal no aal forse, fino all’assolutamente sì. Candidandosi addirittura a un ruolo chiave nel nuovo esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce e ...

