India | crolla parte di un ghiacciaio dell' Himalaya | almeno 18 morti e 200 dispersi

Lo riporta il Times of. In totale le persone bloccate nel tunnel erano una trentina, ma non è chiaro se siano state liberate tutte. 'Sto costantemente monitorando la sfortunata situazione in ...'L'è al fianco dell'Uttarakhand e la Nazione prega perché tutti siano salvi', ha twittato il primo ministro indiano, Narendra Modi. Nessuno sa con esattezza quante persone si trovassero nelle ...Il crollo di un ghiacciaio nel Nord delle Inde provoca una tragedia: distrutti due centrali idroelettriche. Si cercano ancora i dispersi.E' salito a 18 morti il bilancio delle vittime dell'alluvione provocata dal crollo di un costone di un ghiacciaio in India. Almeno 200 i dispersi, la maggior parte dei quali lavorava nelle due central ...