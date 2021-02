Il Napoli ha dominato. Ma confusamente. Perché l’organizzazione non c’è. In nessun reparto (Di lunedì 8 febbraio 2021) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 21a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Prove di discontinuità. Draghi che inceneriscono i rinascimentali nell’anticipo e balzano in temporanea vetta. Troppe assenze tra i viola. Troppo superiori i nerazzurri che incoronano il capitan futuro Nicolò Barella. Destro a giro imparabile che sblocca la partita e una gara tutta da gran trascinatore. “E’ ormai ufficialmente il miglior giocatore italiano. Io ne sono orgoglioso perche? rappresenta Cagliari e la Sardegna, come la rappresentavo io”. Queste le belle parole di encomio di Gigi Riva. Draghi re per due notti, dunque. Ad essere precisi Draghi ancora per poco. Dopo la stretta agli investimenti ordinata dal governo di Pechino, Suning ha deciso di vendere ed è a caccia disperatissima di compratori. Che poi, non so voi, ma per me i Draghi vanno uccisi. Lo dicono anche le fiabe. Lo sanno anche i bambini. L’Italia ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 21a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Prove di discontinuità. Draghi che inceneriscono i rinascimentali nell’anticipo e balzano in temporanea vetta. Troppe assenze tra i viola. Troppo superiori i nerazzurri che incoronano il capitan futuro Nicolò Barella. Destro a giro imparabile che sblocca la partita e una gara tutta da gran trascinatore. “E’ ormai ufficialmente il miglior giocatore italiano. Io ne sono orgoglioso perche? rappresenta Cagliari e la Sardegna, come la rappresentavo io”. Queste le belle parole di encomio di Gigi Riva. Draghi re per due notti, dunque. Ad essere precisi Draghi ancora per poco. Dopo la stretta agli investimenti ordinata dal governo di Pechino, Suning ha deciso di vendere ed è a caccia disperatissima di compratori. Che poi, non so voi, ma per me i Draghi vanno uccisi. Lo dicono anche le fiabe. Lo sanno anche i bambini. L’Italia ...

napolista : Il Napoli ha dominato. Ma confusamente. Perché l’organizzazione non c’è. In nessun reparto Non voglio più trovare a… - napolista : Gosens: «Non siamo favoriti contro il Napoli, la Coppa Italia è sempre particolare» “Non sarà semplice. Lo 0-0 è se… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Gosens: “Napoli? Abbiamo dominato la partita all’andata, ma ripete… - Formigoal : RT @d1m4rt: #Inter #Stats | L'#Inter post-#Napoli è una squadra solida che in campionato ha dominato i rispettivi avversari in termini qual… - d1m4rt : #Inter #Stats | L'#Inter post-#Napoli è una squadra solida che in campionato ha dominato i rispettivi avversari in… -