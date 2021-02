Gruppo FS ottiene Biosafety Trust Certification di RINA (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo FS ha ottenuto il Biosafety Trust Certification dal RINA, società di certificazione internazionale. Trenitalia è così la prima impresa ferroviaria al mondo al ricevere il riconoscimento relativo ai sistemi di gestione per prevenire e mitigare il propagarsi delle infezioni a tutela della salute delle persone da agenti biologici. Come si legge sul portale FS News sono infatti oltre 18mila i dispencer istallati sui treni regionali, Frecce e InterCity e più di 135mila le carrozze sanificate, oltre ai safety kit distribuiti a bordo dei Frecciarossa e Frecciargento, le indicazioni per i flussi di entrata e uscita su tutta la flotta e i chilometri di segnaletica visiva posti a terra sulle carrozze. “La priorità per il Gruppo FS è la tutela della salute di passeggeri e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – IlFS ha ottenuto ildal, società di certificazione internazionale. Trenitalia è così la prima impresa ferroviaria al mondo al ricevere il riconoscimento relativo ai sistemi di gestione per prevenire e mitigare il propagarsi delle infezioni a tutela della salute delle persone da agenti biologici. Come si legge sul portale FS News sono infatti oltre 18mila i dispencer istallati sui treni regionali, Frecce e InterCity e più di 135mila le carrozze sanificate, oltre ai safety kit distribuiti a bordo dei Frecciarossa e Frecciargento, le indicazioni per i flussi di entrata e uscita su tutta la flotta e i chilometri di segnaletica visiva posti a terra sulle carrozze. “La priorità per ilFS è la tutela della salute di passeggeri e ...

robertis_emilia : RT @Audry82194065: Perché il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo farà ciò che é il meglio per sé... e per il gru… - VentagliP : RT @Audry82194065: Perché il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo farà ciò che é il meglio per sé... e per il gru… - Audry82194065 : Perché il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo farà ciò che é il meglio per sé... e per i… - robertomarinoge : L’insurtech Vts ottiene un investimento dal gruppo Vlasic & Roth -