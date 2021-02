**Governo: Anzaldi, 'Bettini? Polemiche senza senso, abbiamo altri problemi'** (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb (Adnkronos) - "Adesso il problema è fare un governo il più velocemente possibile, un governo che dia risposte essenziali sulla pandemia, sul futuro del Paese, sulle questioni economiche, che faccia le riforme. Il resto non ha senso". Lo dice Michele Anzaldi, di Italia viva, a proposito delle parole usate da Goffredo Bettini nei confronti di Iv e Matteo Renzi. "Stiamo facendo un governo di unità nazionale, il Paese riconosce questa esigenza di emergenza, ci mettiamo insieme sinistra e destra, non ha senso fare Polemiche tra noi, per questoni interne, tra persone che sono state per anni nello stesso partito, che hanno condiviso lo stesso progetto -dice Anzaldi all'Adnkronos-. Non so se qualcuno vuole farsi una sua corrente, un suo congresso, è un problema del Pd. Non sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb (Adnkronos) - "Adesso il problema è fare un governo il più velocemente possibile, un governo che dia risposte essenziali sulla pandemia, sul futuro del Paese, sulle questioni economiche, che faccia le riforme. Il resto non ha". Lo dice Michele, di Italia viva, a proposito delle parole usate da Goffredonei confronti di Iv e Matteo Renzi. "Stiamo facendo un governo di unità nazionale, il Paese riconosce questa esigenza di emergenza, ci mettiamo insieme sinistra e destra, non hafaretra noi, per questoni interne, tra persone che sono state per anni nello stesso partito, che hanno condiviso lo stesso progetto -diceall'Adnkronos-. Non so se qualcuno vuole farsi una sua corrente, un suo congresso, è un problema del Pd. Non sono ...

StaziAlessandro : RT @Michele_Anzaldi: Rai: Anzaldi (Iv), 'Fallimento informazione durante crisi di governo' - cettinanicotina : RT @Michele_Anzaldi: Rai: Anzaldi (Iv), 'Fallimento informazione durante crisi di governo' - carrapa25 : @Michele_Anzaldi credo che il governo conte si dovrebbe vergognarsi saltando dal palo in frasca per stare in piedi… - Michele_Anzaldi : Ecco i tempi di parola al Tg1 (Osservatorio di Pavia): 16-22 gennaio Iv: 4,1% Maie: 5,2% 23-29 gennaio Iv: 5,4%… - Michele_Anzaldi : In piena crisi di governo per 2 settimane di fila (16-29 gennaio) il Tg1 ha dato più spazio di parola al gruppo Mai… -