Giorgia Meloni | “Il problema non è Draghi ma la maggioranza sgangherata”

"Il problema non è Draghi, del cui programma non sappiamo nulla, quanto la sua maggioranza sgangherata, un'ammucchiata che finirà per costringere il premier a continue mediazioni al ribasso". Così Giorgia Meloni spiega il 'no' alla formazione del nuovo Governo guidato da Mario Draghi. "In democrazia si risponde agli elettori e sento il dovere di dare voce a milioni di italiani che rivendicano il loro diritto di votare – ha detto lea leader di Fratelli d'Italia in un'intervista al 'Messaggero' -. Non mi interessano le pagelle. Tutti verremo giudicati dagli italiani. La spaccatura nel Centrodestra? E' già successo e l'unità l'abbiamo ricostruita, continuando a vincere le elezioni nella maggior parte delle regioni. Sono fiduciosa anche stavolta".

