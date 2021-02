Cura | parità e sviluppo sostenibile per un rilancio nel solco d' Europa

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) In queste ore non semplici, con le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato aperte, non dobbiamo perdere di vista la stella polare di ogni azione a servizio del Paese. L’Italia ha bisogno di un governo all’altezza della durissima crisi sanitaria ed economica in corso, e con un’emergenza occupazionale che rischia di peggiorare nel breve periodo. Per questo sarebbe un grave errore usare la ricerca del sostegno parlamentare per il nuovo governo, affidata a Mario Draghi, come un’occasione per manovre politiche spregiudicate, ai limiti dell’opportunismo, simili più a giravolte tattiche specie sul fronte dell’irrinunciabile europeismo che a mediazioni sulle idee, che invece sono sempre legittime. E sarebbe anche strano che chi in questi giorni si è scoperto europeista tutto d’un tratto pretendesse di vincolare il governo a un tempo limitato. Il presidente Mattarella ha definito ...