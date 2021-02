Cuore in salute? Ora si può monitorare con Apple Watch (Di lunedì 8 febbraio 2021) Come funziona il Cuore durante una semplice passeggiata all’aperto, una corsa o un allenamento più sostenuto? Quanto si sforza con il movimento? E quanto la circolazione del sangue risulta ben ossigenata mentre si fa attività fisica? Tutto questo, oggi, si può monitorare con una certa precisione. Basta un orologio. O, meglio, un Apple Watch che grazie ai nuovi aggiornamenti può fornire una valutazione dell’attività cardiovascolare misurando lo sforzo a cui è sottoposto il Cuore durante la giornata. A riposo e durante le varie attività. salute del Cuore: quello che si deve sapere guarda le ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Come funziona ildurante una semplice passeggiata all’aperto, una corsa o un allenamento più sostenuto? Quanto si sforza con il movimento? E quanto la circolazione del sangue risulta ben ossigenata mentre si fa attività fisica? Tutto questo, oggi, si puòcon una certa precisione. Basta un orologio. O, meglio, unche grazie ai nuovi aggiornamenti può fornire una valutazione dell’attività cardiovascolare misurando lo sforzo a cui è sottoposto ildurante la giornata. A riposo e durante le varie attività.del: quello che si deve sapere guarda le ...

