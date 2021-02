Clochard trovato morto all’esterno di un bar: la strage continua (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ancora un morto in strada, per il freddo e gli stenti. In città è allarme, cosi come in molte altre zone del paese. Senza tetto (Facebook)Lo hanno ritrovato privo di vita all’esterno di un bar, in centro a Torino. L’uomo di origine marocchina aveva 59 anni e viveva per strada. Negli ultimi giorni con l’arrivo del grande freddo e considerata la vita di stenti che spesso riguarda chi è senza tetto, sempre più morti si registrano tra la cronaca. In città, nelle scorse settimane era partita una vera e propria campagna contro i Clochard in centro. Una battaglia che l’amministrazione aveva messo in atto con veri e propri atti di rimozione coatta di coperte materassi e quant’altro andassero a colpire il decoro urbano. Insieme al capoluogo piemontese, anche Vicenza, sempre nelle ultime settimane, aveva messo ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ancora unin strada, per il freddo e gli stenti. In città è allarme, cosi come in molte altre zone del paese. Senza tetto (Facebook)Lo hanno riprivo di vitadi un bar, in centro a Torino. L’uomo di origine marocchina aveva 59 anni e viveva per strada. Negli ultimi giorni con l’arrivo del grande freddo e considerata la vita di stenti che spesso riguarda chi è senza tetto, sempre più morti si registrano tra la cronaca. In città, nelle scorse settimane era partita una vera e propria campagna contro iin centro. Una battaglia che l’amministrazione aveva messo in atto con veri e propri atti di rimozione coatta di coperte materassi e quant’altro andassero a colpire il decoro urbano. Insieme al capoluogo piemontese, anche Vicenza, sempre nelle ultime settimane, aveva messo ...

fattoquotidiano : Clochard di 59 anni trovato morto nel dehors di un bar a Torino: era rimasto senza casa dopo aver perso il lavoro - mario0549 : RT @UtherPe1: Io spero che il clochard trovato morto questa mattina a Torino, non sia uno di quelli a cui furono portate via le coperte poc… - Giusepp31112059 : RT @UtherPe1: Io spero che il clochard trovato morto questa mattina a Torino, non sia uno di quelli a cui furono portate via le coperte poc… - MaurizioDArgent : RT @UtherPe1: Io spero che il clochard trovato morto questa mattina a Torino, non sia uno di quelli a cui furono portate via le coperte poc… - angelaalacchi : RT @MarcelloLyotard: Un pensiero ai clochard di tutto il mondo Dio è vicino a ciò che è piccolo, ama ciò che è spezzato. Quando gli uomini… -