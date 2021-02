Ascolti Tv domenica 7 febbraio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ascolti Tv domenica 7 febbraio Prima serata Live Non è la D’Urso milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Mina Settembre 1×09-10 1a Tvmilioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln 911 3×09 1a Tv Free milioni e %911 Lone Star 1×01 1a Tv Free mila e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Deadpool 2 1a Tv Freemilioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Tempo Che Fa – Anteprima milioni e %Che Tempo Che Fa milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mlnChe Tempo Che Fa – Il Tavolo milioni e % mila e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Sapore di Mare mila e % Non è l’Arena mila e % Family Food Fight mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 8 febbraio 2021)TvPrima serata Live Non è la D’Urso milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Mina Settembre 1×09-10 1a Tvmilioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln 911 3×09 1a Tv Free milioni e %911 Lone Star 1×01 1a Tv Free mila e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Deadpool 2 1a Tv Freemilioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Tempo Che Fa – Anteprima milioni e %Che Tempo Che Fa milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mlnChe Tempo Che Fa – Il Tavolo milioni e % mila e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Sapore di Mare mila e % Non è l’Arena mila e % Family Food Fight mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati ...

chetempochefa : Ancora ottimi ascolti per #CTCF con 2,5 milioni di telespettatori e il 9.24% di share, con un picco di 3,2 milioni… - MarcoToth4 : Bassi ascolti la domenica per #Babbara. Meno male. - CorriereCitta : #Ascoltitv domenica 7 febbraio 2021: Mina Settembre, Live Non è la D'Urso, Che tempo che fa, Non è l'arena, dati Au… - MagiCath98 : RT @zayvnarms: Comunque Mediaset potevi giocarti il boom di ascolti ogni domenica piazzando i film della Marvel e invece ti sei fottuta con… - zayvnarms : Comunque Mediaset potevi giocarti il boom di ascolti ogni domenica piazzando i film della Marvel e invece ti sei fo… -