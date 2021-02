Ascolti tv, dati Auditel 7 febbraio: vince Mina Settembre, record per Fazio con Obama (Di lunedì 8 febbraio 2021) La fiction di Rai1 Mina Settembre vince il prime time del 7 febbraio con 6.172.000 telespettatori pari al 24.8% di share (6.162.000 e il 22.8% di share nel primo episodio, 6.182.000 e il 27.04% di share nel secondo), ma è record per Fabio Fazio su Rai3: Che Tempo Che Fa, ospite l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ha intrattenuto 3.543.000 telespettatori con il 13.2% (648mila interazioni sui social, record di sempre), mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.595.000 spettatori con il 9%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha segnato 2.079.000 telespettatori con uno share del 12.2%; la presentazione ha registrato 2.277.000 telespettatori e l’8.2% di share. Su La7 Non è l’Arena ha raccolto ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 8 febbraio 2021) La fiction di Rai1il prime time del 7con 6.172.000 telespettatori pari al 24.8% di share (6.162.000 e il 22.8% di share nel primo episodio, 6.182.000 e il 27.04% di share nel secondo), ma èper Fabiosu Rai3: Che Tempo Che Fa, ospite l’ex presidente degli Stati Uniti Barack, ha intrattenuto 3.543.000 telespettatori con il 13.2% (648mila interazioni sui social,di sempre), mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.595.000 spettatori con il 9%.tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha segnato 2.079.000 telespettatori con uno share del 12.2%; la presentazione ha registrato 2.277.000 telespettatori e l’8.2% di share. Su La7 Non è l’Arena ha raccolto ...

