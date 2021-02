5 motivi per sperare che It’s a Sin arrivi presto in Italia (Di lunedì 8 febbraio 2021) È una delle serie più chiacchierate, ma in Italia, misteriosamente (o forse no), ancora non è arrivata. Si tratta di It’s a Sin. Produzione della rete britannica Channel 4 (sbarcata di recente anche negli Stati Uniti) e creata dall’apprezzatissimo sceneggiatore Russell T Davies, affronta un argomento decisamente scomodo per i canoni televisivi tradizionali ma estremamente rilevante e importante anche ai giorni nostri: l’esplosione dell’Hiv negli anni ’80. Lo fa con un’intensità drammatica senza pari e con una ricostruzione estetica liberatoria di un’epoca fondamentale, che ha segnato la nostra società attuale. It’s a Sin è molto importante anche per la rappresentazione della comunità lgbt+ al di là degli stereotipi (e, a differenza di molti altri prodotti televisivi, chiama moltissimi attori omosessuali a interpretare personaggi ... Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) È una delle serie più chiacchierate, ma in, misteriosamente (o forse no), ancora non è arrivata. Si tratta dia Sin. Produzione della rete britannica Channel 4 (sbarcata di recente anche negli Stati Uniti) e creata dall’apprezzatissimo sceneggiatore Russell T Davies, affronta un argomento decisamente scomodo per i canoni televisivi tradizionali ma estremamente rilevante e importante anche ai giorni nostri: l’esplosione dell’Hiv negli anni ’80. Lo fa con un’intensità drammatica senza pari e con una ricostruzione estetica liberatoria di un’epoca fondamentale, che ha segnato la nostra società attuale.a Sin è molto importante anche per la rappresentazione della comunità lgbt+ al di là degli stereotipi (e, a differenza di molti altri prodotti televisivi, chiama moltissimi attori omosessuali a interpretare personaggi ...

