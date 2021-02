Xbox Canada ha realizzato una colossale Xbox Series X di ghiaccio da quasi 100 Kg (Di domenica 7 febbraio 2021) I ragazzi della divisione canadese di Xbox hanno deciso di spendere queste ultime giornate invernali per creare, nel puro e semplice ghiaccio, una stupenda Xbox Series X. La scultura è alta quasi un metro e pesa poco più di 90kg, quindi ben più grossa e densa di una console normale: si tratta, in ogni caso, di una perfetta replica della console Microsoft, con tanto di controller. Per quanto semplici siano le forme di Xbox Series X, replicare perfino il logo e la ventola superiore deve aver richiesto parecchia cura e il risultato finale è decisamente degno di nota. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 febbraio 2021) I ragazzi della divisione canadese dihanno deciso di spendere queste ultime giornate invernali per creare, nel puro e semplice, una stupendaX. La scultura è altaun metro e pesa poco più di 90kg, quindi ben più grossa e densa di una console normale: si tratta, in ogni caso, di una perfetta replica della console Microsoft, con tanto di controller. Per quanto semplici siano le forme diX, replicare perfino il logo e la ventola superiore deve aver richiesto parecchia cura e il risultato finale è decisamente degno di nota. Leggi altro...

