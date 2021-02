Uomini e Donne sotto accusa: “Protagonista dello show ha diffidato il programma” (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne Giancarlo avrebbe mostrato a Tina e Gianni, dei filmati privati suoi e di Aurora. Il siparietto non è piaciuto a molti telespettatori e Selvaggia Lucarelli c’è andata giù pesante ed ha criticando le immagini andate in onda su Canale 5. A non gradire affatto quanto accaduto, pare sia stata anche la diretta interessata, Aurora, che secondo Dagospia avrebbe diffidato il programma di Mediaset e anche Giancarlo. “Uomini e Donne finisce nei casini dopo che nel corso della trasmissione uno dei protagonisti ha minacciato di mostrare video particolari che gli aveva spedito un’ex frequentatrice. sotto accusa Tina Cipollari che lo aizzava a tirare fuori i filmati assieme a Gianni Sperti, mentre Maria de ... Leggi su biccy (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel corso di una delle ultime puntate diGiancarlo avrebbe mostrato a Tina e Gianni, dei filmati privati suoi e di Aurora. Il siparietto non è piaciuto a molti telespettatori e Selvaggia Lucarelli c’è andata giù pesante ed ha criticando le immagini andate in onda su Canale 5. A non gradire affatto quanto accaduto, pare sia stata anche la diretta interessata, Aurora, che secondo Dagospia avrebbeildi Mediaset e anche Giancarlo. “finisce nei casini dopo che nel corso della trasmissione uno dei protagonisti ha minacciato di mostrare video particolari che gli aveva spedito un’ex frequentatrice.Tina Cipollari che lo aizzava a tirare fuori i filmati assieme a Gianni Sperti, mentre Maria de ...

lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - Luna1992m : @mena01601 Ah non so, non seguo uomini e donne - KingDimitry : @Manuel_Real_Off per quanto ne sappia l'hanno chiamata in confessionale, e dopo un'ora hanno chiamato prima gli uom… -