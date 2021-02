Ultime Notizie Roma del 07-02-2021 ore 18:10 (Di domenica 7 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politiche in primo piano non c’è che è una novità Salvini ha dato ragione al PD non ci siamo spostati noi tutti possono riconoscere che l’idea di risolvere i problemi distruggendo l’Europa era fallimentare si apre una fase nuova non c’è dubbio vedremo le coerenze dice Nicola Zingaretti segretario del PD Mario Draghi premier incaricato di formare il nuovo governo intanto sto trascorrendo la domenica nella sua casa di Città della Pieve in Umbria terminato il primo giro di consultazioni con le forze politiche della Banca Centrale Europea nella serata di ieri ha fatto ritorno nella sua casa di campagna domani partirà una seconda più rapido giro di consultazioni la riserva sulla formazione del governo potrebbe essere sciolta nella seconda parte della settimana entrante il presidente della ... Leggi su romadailynews (Di domenica 7 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politiche in primo piano non c’è che è una novità Salvini ha dato ragione al PD non ci siamo spostati noi tutti possono riconoscere che l’idea di risolvere i problemi distruggendo l’Europa era fallimentare si apre una fase nuova non c’è dubbio vedremo le coerenze dice Nicola Zingaretti segretario del PD Mario Draghi premier incaricato di formare il nuovo governo intanto sto trascorrendo la domenica nella sua casa di Città della Pieve in Umbria terminato il primo giro di consultazioni con le forze politiche della Banca Centrale Europea nella serata di ieri ha fatto ritorno nella sua casa di campagna domani partirà una seconda più rapido giro di consultazioni la riserva sulla formazione del governo potrebbe essere sciolta nella seconda parte della settimana entrante il presidente della ...

fanpage : Alessandro Di Battista ribadisce il suo NO a Mario Draghi. - fanpage : #Migranti, Ocean Viking lancia l'allarme:'A bordo 8 positivi al Covid' - Corriere : Casi di variante inglese e brasiliana, la provincia di Perugia zona rossa: chiusi anche... - cafifal : RT @fanpage: Il monito dell'OMS al Regno Unito: 'Inizi a cedere le dosi ai paesi più poveri' - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid19 I morti nelle ultime 24 ore sono 270, in calo i positivi (ma oltre 75 mila test in meno) #ANSA -