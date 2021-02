Pallanuoto femminile | Eurolega 2021 | CSS Verona-Kinef Kirishi 11-16 Le scaligere chiudono con quattro sconfitte

(Di domenica 7 febbraio 2021) Arriva anche la quarta sconfitta nei gironi di qualificazione dell’diper il CSS: nel Gruppo B, ospitato proprio dalle, la compagine veneta ha ceduto anche alle russe del, formazione che ha chiuso il raggruppamento a punteggio pieno dopo aver vinto oggi per 16-11. Le padrone di casa tengono testa alle più quotate avversarie per gran parte della gara, chiudendo sul 2-2 il primo quarto. Allungo ospite sul 5-3 a metà gara, ma lepiù volte tornano a -1, prima di chiudere il terzo periodo sotto 7-9. Nell’ultimo quarto ilva ancora a -1, ma le russe in poco più di cinque minuti piazzano un parziale di 7-1 che ammazza la gara. Nel finale il ...

Arriva anche la quarta sconfitta nei gironi di qualificazione dell'Eurolega 2021 di pallanuoto femminile per il CSS Verona: nel Gruppo B, ospitato proprio dalle scaligere, la compagine veneta ha cedut ...
Arriva l'eliminazione nei gironi di qualificazione dell'Eurolega 2021 di pallanuoto femminile per l'Ekipe Orizzonte Catania, impegnata nel Girone A a Budapest: le etnee hanno battuto per 22-7 le iberi ...