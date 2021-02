Okaka: «Sono molto contento di essere tornato dopo tanto tempo e tanti problemi» (Di domenica 7 febbraio 2021) Stefano Okaka ha parlato a Udinese Tv dopo la vittoria contro l’Hellas Verona: queste le sue dichiarazioni Stefano Okaka ha parlato a Udinese Tv dopo la vittoria contro l’Hellas Verona: queste le dichiarazioni dell’attaccante. RITORNO – «Sono molto contento di essere tornato dopo tanto tempo e tanti problemi, mi Sono trovato subito bene in campo e Sono molto felice che siano arrivati subito i tre punti. Meglio di così non si può. Penso che ora siamo sulla strada giusta e da quando ci siamo confrontati e abbiamo iniziato a fare determinate cose in campo abbiamo raccolto molti più punti. I nomi non fanno ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Stefanoha parlato a Udinese Tvla vittoria contro l’Hellas Verona: queste le sue dichiarazioni Stefanoha parlato a Udinese Tvla vittoria contro l’Hellas Verona: queste le dichiarazioni dell’attaccante. RITORNO – «di, mitrovato subito bene in campo efelice che siano arrivati subito i tre punti. Meglio di così non si può. Penso che ora siamo sulla strada giusta e da quando ci siamo confrontati e abbiamo iniziato a fare determinate cose in campo abbiamo raccolto molti più punti. I nomi non fanno ...

